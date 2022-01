Fußballprofi Tim Heubach hat mit der Winterpause seine Karriere beendet. Wie der 33-jährige Innenverteidiger, der von 2014 bis 2017 das Trikot des 1. FC Kaiserslautern trug, auf Instagram bekanntgab, will er sich nach elf Jahre im Profifußball „voll und ganz“ auf seine „berufliche Zukunft – neben dem Platz – konzentrieren.“

Heubach, der aus Neuss stammt, kam beim FCK auf 86 Einsätze in der Zweiten Bundesliga und sechs im DFB-Pokal. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, wechselte 2012 von Gladbach II zum FSV Frankfurt, dann zum FCK. Von Kaiserslautern ging er zu Maccabi Netanya in die Erste Israelische Liga, war ein paar Monate vereinslos, bevor er sich vor einem Jahr dem Selangor FC in der Malaysia Super League anschloss.