In vielen Gemeinden in Rheinland-Pfalz fehle es noch an einer Katzenschutzverordnung, beklagt der Landesverband des Deutschen Tierschutzbunds mit Sitz in Trier und verweist auf die hohe Anzahl unkastrierter Straßenkatzen. „Etwa zwei Millionen Straßenkatzen gibt es in Deutschland, Hunderttausende sind es in Rheinland-Pfalz“, sagt Landesvorsitzender Andreas Lindig. Sie stammten von unkastrierten Freigänger-Katzen aus Privathaushalten ab und müssten „jeden Tag einen harten Kampf ums Überleben führen“. Lindig zufolge könne nur die Kastration von Freigängern diesen Teufelskreis durchbrechen. Der Tierschutzbund lobt Gemeinden, Verbandsgemeinden und Städte wie – in der Pfalz – Edenkoben, Eisenberg, Herxheim, Jockgrim, Ludwigshafen, Neustadt, Offenbach, Speyer, Wörth und Zweibrücken, die Rechtsverordnungen erlassen hätten zur Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen. Lindig sagt aber auch: „Das sind zu wenige, Rheinland-Pfalz steht im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht da“. Noch bis 28. Januar laufe eine Katzenkastrationsaktion örtlicher Tierschutzvereine und Tierärzte. Er hoffe, so Lindig, dass sich künftig auch Kommunen an den Aktionen beteiligen und diese mit Zuschüssen unterstützen. Der Deutsche Tierschutzbund wurde 1881 gegründet. Zum Landesverband gehören mehr als 40 Vereine, 25 von ihnen betreiben Tierheime.

Mehr Infos zu den einzelnen Aktionen in den Tierheimem unter www.tierschutz-rlp.de