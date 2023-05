Von einer Farm von König Charles III. haben britische Tierschutzaktivistinnen eigenen Angaben zufolge drei Lämmer gestohlen.

„Wie alle anderen wollen Tiere ein sicheres Leben führen, ohne ausgenutzt oder ausgebeutet zu werden“, sagte Sarah Foy (23) von der Organisation Animal Rising. Dies sei aber weder auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham noch anderswo in der Lebensmittelkette der Fall. Die Lämmer seien Sooty, Sunny und Sammy genannt und an einen „sicheren Ort“ gebracht worden. Anschließend stellten sich Foy sowie eine weitere 23-Jährige und eine 33-Jährige am Schloss Windsor bei London der Polizei. Auf Schildern betonten sie: „Ich habe die Schafe des Königs gerettet.“

„Wir brauchen dringend eine landesweite Debatte über unsere Beziehung zu anderen Tieren und der Natur“, sagte Foy. „Die Wiederherstellung unserer Verbindung zu Tieren ist für die Bewältigung der Klima- und Naturkrisen von entscheidender Bedeutung.“ Die Aktivistin forderte, die Royal Family als Besitzerin gewaltiger Ländereien müsse eine Vorreiterrolle übernehmen.

Animal Rising gehört zu Extinction Rebellion. Kürzlich protestierten Hunderte Mitglieder beim wichtigen Pferderennen Epsom Derby gegen solche Spektakel.