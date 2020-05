Unbekannte haben in Trier einen Hund mit Farbe besprüht. Nach Polizeiangaben traf ihn der Angriff, als ihn seine Halter am Montag unbeobachtet, aber auf einem eingezäunten Privatgrundstück an die Luft gelassen hatten. Ein Tierarzt musste „Watson“ anschließend unter anderem die Augen ausspülen. Seine Besitzer sagen: Inzwischen ist er wieder weitgehend von der Farbe befreit, „nur am Nasenrücken ist er noch leicht grün“. Was der Anlass für die Attacke war, ist den Beamten zufolge völlig offen. Allerdings gebe es inzwischen eine erste Spur, über die sie aus ermittlungstaktischen Gründen aber schweigen.