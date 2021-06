Gleich zwei eher ungewöhnliche tierische Begegnungen hat die Polizei vom Montag vermeldet: Wildschweine auf dem Einsiedlerhof und eine Schlange auf dem Bännjerrück.

Wie die Polizei mitteilte, trabte am Montag eine Rotte Wildschweine durch die Jacob-Pfeiffer-Straße. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz nach 11 Uhr der Polizei, dass Wildschweine über die Fahrbahn laufen. Vor Ort traf eine Polizeistreife auf drei Tiere. Die Schwarzkittel wühlten mit ihren Nasen im Grünstreifen am Straßenrand. Den Beamten gelang es, die Tiere gefahrlos in den Wald zu treiben.

Beim Joggen eine Schlange entdeckt

Bereits am Montagmorgen ist im Wald in der Nähe der Rostocker Straße eine Schlange gesichtet worden. Eine Joggerin entdeckte das Tier und wandte sich an einen Passanten. Die Schlange sei fast zwei Meter lang gewesen, so die Frau. Als der Mann mit der Joggerin die Stelle aufsuchte, wo sie die Schlange sah, hatte sich das Tier bereits aus dem Staub gemacht. Der Zeuge informierte die Polizei.

Keine Tiere aussetzen!

Die Polizei warnt: Setzen Sie keine Tiere aus! Sie könnten dadurch ihnen, der Natur und Ihrer Umwelt Schaden zufügen. Sollten Sie aus einem bestimmten Grund ein Tier nicht mehr halten können, wenden Sie sich an ein Tierheim oder einen Tierschutzverein. Dort wird man Sie beraten. Das Aussetzen eines Tieres könne mit einem teuren Bußgeld bestraft werden.