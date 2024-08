Zwei Jahre nach Gründung hat Kevin Keßler am Wochenende das 301. Tier in seiner Auffangstation für Reptilien in Gossersweiler-Stein aufgenommen. Quer durch Deutschland und bis nach Österreich reist er, um Behörden mit Fundtieren zu helfen. Darunter zuletzt etwa eine Schnappschildkröte oder eine Kalifornische Kettennatter, die er auf offener Straße fing, nachdem ihn die Polizei zu Hilfe gerufen hatte. Denn Tierheime für Katzen und Hunde gibt es in jeder größeren Stadt, aber Reptilien und Co. sind ein Spezialfall. In Rheinland-Pfalz gibt es neben der Südpfälzer Auffangstation nur noch eine weitere in der Nähe von Koblenz. Doch nun hatte der Transporter des 33-Jährigen einen Unfall und der Fortbestand der Tierhilfe steht auf dem Spiel. Mehr zum Thema lesen Sie hier