Nachruf: Pelé, der König des Fußballs, ist tot

Der größte Fußballer aller Zeiten hat das Spielfeld für immer verlassen. Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Mit Brasilien gewann er drei WM-Titel – unerreicht. Die Fußball-Welt weint. Zum Artikel

Tiere in Panik: „Silvester ist eine gruselige Nacht“

Vor Böllern und Raketen haben viele Tiere panische Angst. Tierpflegerin Desiree Wabner erklärt, was Tierhalter um den Jahreswechsel herum beachten sollten – und was gar nicht geht. Zum Artikel

Energiekrise: Was ändert sich 2023 für Verbraucher?

Die stark gestiegenen Energiepreise sollen Bürger nicht noch mehr belasten. Ab Januar gelten daher bei Strom, Gas und Wärme für einen Grundverbrauch Höchstpreise. Auch sonst gibt es Neuerungen. Zum Artikel

Tierquälerei, Nosferatu, Waldbrandgefahr – Was 2022 geklickt wurde

Das Jahr 2022 war voll spannender, interessanter, kurioser, aber auch trauriger Themen. Die RHEINPFALZ-Redaktion hat die Top 30 der Artikel zusammengefasst, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, am meisten interessiert haben. Heute: Platz 11 bis 20. Zum Artikel

Wechsel in der RHEINPFALZ-Chefredaktion

Der Geduldige und der Tausendsassa: Der stellvertretende Chefredakteur Andreas Bahner geht in Ruhestand. Seinen Posten übernimmt Wolfgang Kreilinger. Zum Artikel

Interview: Warum werden die Leistungen der Schüler immer schlechter?

Deutsche Grundschüler sind schlecht in Mathematik und Deutsch. Die Bundesbildungsministerin nannte die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends „alarmierend“. Die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, sagt im Gespräch mit Simone Schmidt, dass sich dringend etwas ändern muss an den Schulen in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Nach Twitter-Streit mit Greta Thunberg: Influencer festgenommen

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate ist in Rumänien wegen Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandel festgenommen worden. Tate hatte sich erst kürzlich über Twitter ein Scharmützel mit Klima-Aktivistin Greta Thunberg geliefert. Danach hatte es Spekulationen über einen Zusammenhang zwischen seiner Festnahme und einer Videobotschaft von Tate an Thunberg gegeben. Zum Artikel

Britische Modedesignerin Vivienne Westwood gestorben

Das politische Statement gehörte fest zur Mode von Vivienne Westwood. Am Donnerstag nun ist die Königin des Punk, wie sie in Großbritannien anerkennend genannt wurde, im Alter von 81 Jahren gestorben. Zum Artikel

Raunächte: Altes Brauchtum zwischen den Jahren

Zwölf sogenannte Raunächte begleiten den Übergang vom alten ins neue Jahr. Eine wilde Geister-Meute, alte Götter und Frau Holle aus den Märchen sollen im Glauben der Menschen einst in diesen Nächten ihr Unwesen getrieben haben. In einem Kurs im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz werden einstige Traditionen erklärt. Zum Artikel

Welche Spieler beim FCK auf der Kippe stehen

Der FCK fliegt nicht mit allen Profis am 3. Januar ins Trainingslager in die Türkei. Fragen und Antworten zur Vorbereitung sowie einem möglichen Winterzugang lesen Sie hier. Zum Artikel

Heime und Kliniken: 180 Betretungsverbote wegen Impfpflicht

Wegen Verstößen gegen die einrichtungsbezogene Coronavirus-Impfpflicht sind in Rheinland-Pfalz rund 180 Betretungsverbote verhängt worden. Zum Artikel