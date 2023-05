Drittligist SV Waldhof Mannheim kann seine Aufstiegshoffnungen mit solchen Auftritten und Resultaten begraben. Am Samstagnachmittag unterlagen die Blau-Schwarzen beim designierten Absteiger FSV Zwickau mit 1:3 (1:0). Nach Dominik Martinovics Führungstreffer in der elften Minute, entstanden aus einem feinen Eckentrick, verlor die Elf von Trainer Christian Neidhart zu Beginn der zweiten Hälfte völlig die Ordnung und fand diese für eine zu lange Zeit auch nicht wieder. Noel Eichinger (50.) und Dominik Baumann (60., 70.) drehten die Partie in einem recht wilden Hin und Her zugunsten des Gastgebers, der letztmals am 26. März ein Ligaspiel gewonnen hatte. Mannheims Marten Winkler ließ nach dem Seitenwechsel drei prächtige Chancen ungenutzt. Zwickaus Torwart Johannes Brinkies raubte nicht nur Winkler den letzten Nerv. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen beträgt der Rückstand auf den letzten direkten Aufstiegsrang ebenso sechs Punkte wie auf den Relegationsrang.