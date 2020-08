In einen wahrhaft seligen Schlummer ist ein Fahrgast am frühen Sonntagmorgen während einer Taxi-Tour von Kaiserslautern nach Enkenbach-Alsenborn versunken. Weil der Mann am Ziel nicht mehr wachzukriegen war, alarmierte der verzweifelte Chauffeur die Polizei. Nach deren Angaben gelang es mit vereinten Kräften schließlich doch noch, den 22-Jährigen zu wecken. Nachdem er den Fahrpreis bezahlt hatte, geleiteten ihn die Einsatzkräfte bis zu seiner Wohnung. Dass er zu so tiefer Ruhe gefunden hatte, führen die Beamten aber offenbar nicht unbedingt auf einen besonders sanften Fahrstil des Chauffeurs zurück. Sie sprechen stattdessen davon, dass der Schläfer alkoholisiert war.