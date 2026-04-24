Der Ortsgemeinderat Waldsee hat am Donnerstagabend die Durchführung eines Bürgerentscheids zum Thema Tiefengeothermie abgelehnt. Grund ist, dass die Mehrheit des politischen Gremiums die von der Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie (BIgT) vorgeschlagene Abstimmungsfrage als rechtswidrig einschätzt. Die Einschätzung beruht auf einem juristischen Gutachten sowie Rückmeldungen der Kommunalaufsicht und des Gemeinde- und Städtebunds, die die Verbandsgemeindeverwaltung zu Rate gezogen hatte. Die eingereichte Fragestellung könnte teilweise dazu führen, dass die Gemeinde rechtswidrig handeln müsste, lautete die Begründung.

Die BIgT kündigte an, rechtliche Schritte gegen den Gemeinderatsbeschluss einzulegen.

Einen ausführlichen Bericht, warum der Gemeinderat das Bürgerbegehren abgelehnt hat und wie die Bürgerinitiative reagiert, lesen Sie hier.