Nelvie Tiafack hat sein Viertelfinale gegen Diego Lenzi gewonnen und steht damit im Halbfinale und hat mindestens Bronze sicher, denn die Verlierer der Halbfinalkämpfe erhalten beide Bronze. Am kommenden Mittwoch kämpft Tiafack um die Chance auf Gold. Tiafack musste durch seine starke Leistung in den ersten beiden Runden die dritte Runde nur noch ohne Niederschlag überstehen, was ihm auch gelang.