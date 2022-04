Den Ligaprimus entzaubert, das Dutzend voll gemacht: Der THW Kiel ist zurück auf dem deutschen Pokal-Thron. Der Rekordchampion bezwang in Hamburg den SC Magdeburg im Endspiel des Final Four mit 28:21 (12:13) und sicherte sich dank einer Machtdemonstration im zweiten Durchgang seinen zwölften Pokalsieg. Garant des verdienten Kieler Sieges in einem hochklassigen Finale war Torhüter Niklas Landin mit etlichen Paraden.