Die schwedische Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, hat Deutschland kurz vor der Bundestagswahl als „einen der größten Klima-Bösewichte“ bezeichnet. „Deutschland ist der viertgrößte Kohlenstoffdioxid-Emittent in der Geschichte, und das bei einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen“, sagte Thunberg am Freitag vor dem Bundestag. „Deutschland ist objektiv gesehen einer der größten Klima-Bösewichte.“ In ihrer Rede forderte sie eine Veränderung des „Systems“. Man könne sich aus der Krise nicht „herausinvestieren, bauen oder kaufen“, so Thunberg. „Und je länger sie so tun, als könnten wir die Krise innerhalb des heutigen Systems lösen, desto mehr Zeit verlieren wir. Thunberg verließ am Nachmittag gemeinsam mit ihrer deutschen Mitstreiterin Luisa Neubauer unter Polizeischutz den Platz vor dem Reichstagsgebäude. Zuvor hatten drei Männer die Klimaaktivistin bedrängt und beleidigt. In ganz Deutschland waren laut Fridays for Future mehr als 450 Aktionen geplant, darunter einige in der Pfalz. Die Demonstrationen waren Teil des internationalen Aktionstags für mehr Klimaschutz vor der Bundestagswahl.