Thomas Schanz aus dem rheinland-pfälzischen Piesport an der Mosel ist vom Restaurantführer „Gault&Millau“ zum „Koch des Jahres“ gekürt worden. „Weitab von den Metropolen hat der bescheidene, zurückhaltende Thomas Schanz den elterlichen Betrieb in aller Stille in eines der besten Restaurants der Republik verwandelt“, befanden die Gastronomiekritiker am Donnerstag bei einer virtuellen Verleihung der Auszeichnung. Das „Restaurant Schanz“ erhielt 19 von 20 möglichen Punkten. Der neu gekürte „Koch des Jahres 2021“ setzt auf eine französische Küche und hat schon viele Preise erhalten, darunter zwei Michelin-Sterne des „Guide Michelin“.

Restaurant aus Deidesheim vorne dabei

Im „Gault&Millau“ für 2021 werden rund 1000 Restaurants quer durch Deutschland empfohlen. Ganz oben auf der Liste der Top-Restaurants in Rheinland-Pfalz steht im neuen „Gault&Millau“ das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis im Kreis Bernkastel-Wittlich - mit einer Bewertung von 19,5 Punkten. Im „Sonnora“, das im „Guide Michelin“ mit drei Sternen bewertet wird, kocht Clemens Rambichler. Zu den Top-Adressen im Land gehören demnach auch das Hotel und Restaurant „PURS“ in Andernach, das Steinheuers Restaurant „Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler und das „L.A. Jordan“ in Deidesheim mit jeweils 18 Punkten.

17 Punkte erzielten unter anderem die Pfälzer Restaurants „Schwarzer Hahn“ (Deidesheim) und „Intense“ (Kallstadt), 16 Punkte die Restaurants „Schlössl“ (Oberotterbach), „The Izakaya“ (Wachenheim) und „Admiral“ (Weisenheim am Berg). Eine „Empfehlung“ gab in der Pfalz für „Sushi B. (Deidesheim).