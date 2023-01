Der frühere Weltmeister Thomas Müller steht für den Neustart der deutschen Nationalmannschaft nach der großen WM-Enttäuschung bereit. „So lange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde“, sagte der 33-Jährige am Montag im Trainingslager des FC Bayern München in Katar. Nach dem frühen WM-Scheitern in Katar beginnt für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick im März die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Spielorte und Gegner für die ersten Länderspiele des Jahres zwischen dem 22. und 28. März stehen noch nicht fest.