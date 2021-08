Thomas Hitschler, Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische SPD bei der Bundestagswahl am 26. September, sieht in den Grünen die Partei, mit der sich am meisten SPD-Politik umsetzen lasse. Das sagte der 39-Jährige im RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch. Sollte ein Dreier-Bündnis notwendig sein, kann Hitschler sich auch im Bund eine „Ampel“-Koalition aus SPD, FDP und Grünen vorstellen, wie sie derzeit in Rheinland-Pfalz regiert. Ein dezidiert linkes Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hält der gebürtige Landauer hingegen für eher unwahrscheinlich. Das sei, etwa mit Blick auf sicherheitspolitische Fragen, mit der Linken derzeit „fast nicht machbar“.

