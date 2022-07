Der 1. FC Kaiserslautern ist in die zweithöchste deutsche Fußball-Spielklasse zurückgekehrt – mit Thomas Hengen als Baumeister. „Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren da. Das war nur Vollgas, eine Turbozeit“, sagt der Geschäftsführer der Roten Teufel. Wie tickt der 47-Jährige? Wie schaltet er ab? Woraus schöpft er seine Kraft? Wer hat ihn in seiner Laufbahn bisher beeindruckt? Lesen Sie schon jetzt das ausführliche Interview der RHEINPFALZ am SONNTAG.