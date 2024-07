Einstimmig wurde am Samstag in der Sportschule Edenkoben Thomas Bergmann als neuer Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes gewählt. Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in Koblenz folgt auf Hans-Dieter Drewitz aus Haßloch, der nach 14 Jahren nicht mehr kandidierte. Bergmanns Stammverein ist RWO Alzey. Der 61-Jährige war bereits Vize-Präsident Recht.