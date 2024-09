Im März hat er ihn noch an den früheren Ministerpräsidenten Kurt Beck ( SPD) verliehen, jetzt ist er selbst Träger des Pfälzer Löwen: Auf dem Hambacher Schloss ist der langjährige Vorsitzende des Bezirksverbandes der Pfalz, Theo Wieder (69/ CDU), am Sonntagvormittag mit der höchsten Auszeichnung des Bezirksverbands geehrt worden. Der frühere Frankenthaler Oberbürgermeister hatte von 2004 an bis Anfang September dieses Jahres die Geschicke des Verbands gelenkt. Sein Nachfolger, Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (61/CDU) aus dem Kreis Bad Dürkheim, übergab Wieder als insgesamt elftem Geehrten die vom Bildhauer Gernot Rumpf geschaffene Bronzeskulptur. Laudator Theo Wieders war Stephan Harbarth, seit 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete zeichnete in seiner Rede die historische Linie vom Hambacher Fest 1832 über die Weimarer Republik in die Gegenwart und betonte insbesondere den Wert der kommunalen Selbstverwaltung. Er attestierte dem langjährigen Kommunalpolitiker ein „Talent zum behutsamen Interessenausgleich“, der seine Arbeit „nie aus dem Hinterzimmer“ erledigt habe.