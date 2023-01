2:12 (2:4) verlor Hallenhockey-Erstligist TG Frankenthal am Freitagabend in der Stadtsporthalle Am Kanal gegen den Mannheimer HC. Von Beginn an übte der MHC größtmöglichen Druck auf die Frankenthaler aus, störte konsequent und früh deren Aufbauspiel. Es wurde deutlich: Der Verlauf der Partie sollte aus Sicht der Mannheimer anders sein als im Hinspiel, als die Frankenthaler beim 5:5 einen Punkt entführten, kurz vor dem letzten Drittel mit drei Toren vorne lagen.

Doch mit viel Willen und ein wenig Glück hielt die TG stand. mehr noch: Nach zwei Strafecken führte Frankenthal mit 2:0 durch Sven Becker (12.) und Tim Ehret (17.). Bis zur 28. Minute sah alles noch gut aus, auch wenn Tim Seagon (18., Siebenmeter) und der überragende Raphael Hartkopf (21.) ausgleichen konnten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wendete sich das Blatt durch Treffer von erneut Hartkopf (28.) und Jossip Anzeneder (30.). zum 2:4. Im dritten, noch mehr im vierten Viertel ließen die Kräfte bei der TG deutlich nach.