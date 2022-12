Große Freude im Lager der TG Frankenthal, die am Samstag in der Gruppe Süd der Ersten Hallenhockey-Bundesliga beim amtierenden Meister Mannheimer HC einen Punkt entführte. 5:5 (2:2) endete die Partie. Damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet. Und es hätte sogar mehr werden können. 2:5 führte die TG nach 39 Minuten, nachdem Alexander Cunningham eine Strafecke verwandelt hatte. Sekunden vor Ende des Viertels verkürzte der MHC durch Jossip Anzeneder auf 3:5; in der ersten Minute nach Wiederanpfiff erzielte Nico Reichert das 4:5 – zu schnell. Mannheim drehte auf, die TG kämpfte aufopferungsvoll. Tim Seagon gelang jedoch nur noch der Ausgleich für die Mannheimer (51./Siebenmeter), mehr dann aber nicht. Von Beginn an spielte die TG gut mit, ging zweimal in Führung: Noah Frank (5.), Max Neumeier (18.). Mannheim glich jeweils aus: Seagon (12.), Reichert (26.). Dann legte die TG drei Tore vor, zweimal Johannes Zurke (37., 38./Strafecke) und eben durch Cunningham. „Ein super Spiel“, freute sich TG-Coach Timo Schmietenknop.