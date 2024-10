Ist Landau ein zu teures Pflaster?

In der Landauer Fußgängerzone Gerberstraße schließen weitere Geschäfte. Die Modehändler Kenny S. und Camp David bauen die Kleiderständer ab. Und ein Pop-up-Store zieht um, weil er sich die Miete dort nicht leisten kann.

Landrat: „Wird kein Selbstläufer“

Die CDU im Landkreis SÜW geht mit Dietmar Seefeldt in die Landratswahl 2025. Die Mitglieder vertrauen dem Amtsinhaber. Unterstützung gibt es dabei nicht nur aus den eigenen Reihen.

Wird Milli Görüs zu Unrecht beobachtet?

Die islamische Gemeinschaft Milli Görüs fühlt sich durch die Berichte des Verfassungsschutzes ungerecht behandelt. Auch die gesellschaftliche Entwicklung bereitet Sorgen. Ein Blick hinter die Kulissen einer konservativen Glaubensgemeinschaft, die sich immer mehr öffnet.

In IGS-Sporthalle darf wieder geduscht werden

In den Sommerferien wurden die Duschen in der Sporthalle der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) in Wörth wegen Legionellen gesperrt. Die Schüler störte das weniger, aber die Freizeitsportler, die die Halle ebenfalls nutzen. Die Suche nach der Ursache gestaltete sich schwierig.