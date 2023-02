Parken in Landau wird teurer

In Landau wird das Parken teurer. Vor allem die Preise für Tages- und Dauerparktickets steigen am 1. März. Das spült 675.000 Euro in die Kasse. Aber darum geht es nicht, heißt es im Rathaus.

Die Haut im Blick

Das Hautärzte- und Laserzentrum hat in Landau einen neuen Standort. Das Team um Praxisinhaber Mounir Anwar ist unter dem Dach des Medivicus-Gesundheitszentrums im Süden der Stadt tätig. Wieso der Besuch beim Orthopäden letztlich zu diesem Umzug führte.

Handgemachter Pfalzismus

Sie stammt aus dem Saarland, aber liebt die Pfalz heiß und innig. Deswegen trägt sie die typischen Symbole auf Shirts, Taschen und Co. Alles selbst gemacht. Daraus könnte man eine Geschäftsidee machen, dachte sich Julia Stelzer – und startete den „Trifelsliebe“-Shop.

Keiner will zahlen

Ein Baustellen-Schild ist auf ein Auto gefallen. Die Halterin bleibt möglicherweise auf dem Schaden sitzen.

Klimafreundlich kochen

Klimafreundlich, nachhaltig und saisonal: Ein Kurs für Kinder zeigt, wie es geht.

Strafzettel nach zwei Minuten auf dem Handy

Eine Delegation aus Wörth machte in Ruanda auch unerwartete Erfahrungen. In Sachen „Digitalisierung“ ist das Partnerland uns in vielem voraus.