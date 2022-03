In der Pfalz steigen die Preise für Immobilien vielerorts rasant. Junge Familien können sich immer öfter kein eigenes Haus mehr leisten. Mara Dralle und ihr Mann Oliver suchten sieben Jahre lang verzweifelt ein Haus für sich und ihre Familie. Dabei wählten sie durchaus ungewöhnliche Methoden. Den Traum vom Eigenheim haben die beiden vorerst aufgegeben. „Da ist viel Frust, den Familien hier in der Region erleben. Uns hat er in die Knie gezwungen“, sagt Mara Dralle. Warum der Traum vom Eigenheim für viele Familien in der Pfalz immer öfter scheitert, lesen Sie hier.

Die RHEINPFALZ beschäftigt sich in den kommenden Wochen in einer Serie mit den Herausforderungen am Pfälzer Immobilienmarkt. Von wachsenden Regionen bis hin zu sterbenden Dörfern – wir haben uns bei Experten und Betroffenen umgehört: Wie hat sich der Immobilienmarkt in der Pfalz entwickelt? Was bedeutet es aktuell, als Familie auf der Suche nach einem Haus zu sein? Und mit welchen Herausforderungen haben die Städte und Gemeinden zu kämpfen?

