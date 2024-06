Ein kurzer Post im Internet kommt eine Zweibrückerin teuer zu stehen. Vor dem Zweibrücker Amtsgericht musste sie sich wegen Volksverhetzung verantworten. Ihr Pirmasenser Anwalt Walter Höh hatte gehofft, dass das Verfahren eingestellt wird. Doch es kam anders.

Die Abwesenheit der Realschulen bei den Projekten zu den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Hugo Ball war bemängelt worden. „Wir wurden gar nicht eingeladen“, wehren sich die Schulleitungen der beiden Pirmasenser Realschulen. Die Stadtverwaltung hüllt sich dazu in Schweigen. Was die Realschulen sagen.

Schuhe für die ganze Familie − damit will MST Design & Service in seinem Outlet am Klosterpfuhl aufwarten, wo es neben den Marken Bugatti, Daniel Hechter und Bagatt mit Lurchi auch Schuhe für Kinder gibt. Bald soll ein weiterer Traditionsname dazukommen.

So viele Besucher wie im vergangenen Jahr kamen dieses Jahr nicht zu Zweibrückens größter Gartenparty, dem „Fest der 1000 Lichter“. Das hatte zwei Gründe. Etwas besser als im Vorjahr war auch die Parkplatzsituation. DIE RHEINPFALZ hat viele Fotos der tatsächlich rund 3500 Kerzen und vieler LED-Strahler gemacht.

Die noch bebaute Fläche des US-Hospitals in Münchweiler an der Rodalb wird in den 1990er Jahren zum politischen Spielball innerhalb des Gemeinderates: Zunächst ist die ehemalige Skyline ein Geisterdorf. Eine Entwicklungsgesellschaft übernimmt die Konversion. Heute verwildert ein noch unbebautes Areal wieder. Über die Konversion.

Wie könnte ein Tante-Enso-Supermarkt in Heltersberg aussehen und wie funktioniert das Konzept? Diese Frage interessierte die Heltersberger Bürger enorm.