Zu einem Kellerbrand ist es am späten Freitagabend in einem Einfamilienhaus in Bruchmühlbach-Miesau gekommen. Ein 24-jähriger Bewohner wollte laut Polizei herausfinden, ob sich in einem Kanister Diesel oder Benzin befindet und zündete aus diesem Grund einen Tropfen aus dem Kanister an. Es war Benzin. In der Folge kam es zu einer Verpuffung. Der Rauch breitete sich im gesamten Wohnhaus aus. Es entstand Sachschaden durch die Verrußung in Höhe von zirka 30.000 Euro.