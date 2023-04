Start der Bundesgartenschau

Die Buga Mannheim wurde heute eröffnet - samt Feier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wie viele Besucher am ersten Tag schon kamen, ob die Seilbahn reibungslos lief und wie es im neu gestalteten Luisenpark aussieht, haben unsere Autoren festgehalten. Hier geht’s zum Artikel.

Priester soll Missbrauchsopfer fotografiert haben

Ein in 2022 verstorbener Trierer Bistumspriester soll jahrzehntelang Minderjährige missbraucht und die Opfer fotografiert sowie gefilmt haben. Mehrere hundert Aufnahmen habe sein Neffe nach dem Tod des Geistlichen in dessen Wohnung entdeckt, berichtete die Koblenzer „Rhein-Zeitung“. Hier geht’s zum Artikel.

Uni-Kneipe Fatal verteilt Teststreifen gegen KO-Tropfen

Die Landauer Kneipe öffnet am Samstag wieder. Ein Grund zum Feiern. Ein weiterer: Die Studierenden starten mit einem neuen Service, der sich vor allem – aber nicht nur – an Frauen richtet. Hier geht’s zum Artikel.

„Oben ohne f ür alle“ in Landauer Bädern

In den Landauer Bädern ist „oben ohne für alle“ künftig erlaubt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, werde zwar auf dem Papier zunächst nichts geändert. Aber: Klar sei, dass es eine immer größere Offenheit bei diesem Thema gibt, wie Stadtholding-Geschäftsführer Martin Messemer sagt. Hier geht’s zum Artikel.

Eine Schule mit fünf Schülern

Innerhalb der ersten Monate ist die Schülerschar an der „Freien Naturschule“ von zwölf auf fünf geschrumpft. Dennoch blickt der Verein zuversichtlich in die Zukunft. Warum man bei der Auswahl von neuen Schülern künftig aber genauer hinsehen will. Hier geht’s zum Artikel.

Die erste Zeichnerin von Pumuckl

Barbara von Johnson hat im Jahr 1963 den Wettbewerb zur Visualisierung des frechen Kobolds Pumuckl gewonnen. Ein Hausbesuch in München-Schwabing. Hier geht’s zum Artikel.

„Wein am Dom“ in Speyer: 800 Weine und ein neues Konzept

Die Messe „Wein am Dom“ ist einen Wochenendausflug wert. 132 Betriebe aus der Pfalz bieten an den beiden Messe-Tagen – 15. und 16. April – mitten in Speyers historischer Altstadt die besten Tropfen des neuen Jahrgangs und viele weitere aktuelle Weine. Hier geht’s zum Artikel.

Minderjährige vergewaltigt: Verurteilter will Schuldspruch kippen

Zu fast sechs Jahren Haft haben Frankenthaler Richter einen Mann aus dem Leiningerland verurteilt, weil er seine minderjährige Schwägerin vergewaltigt haben soll. Nun will er diesen Schuldspruch kippen, er geht in Revision. Was das bedeutet und wie hoch die Erfolgsaussichten sind: Antworten auf sieben Fragen zum Fall. Hier geht’s zum Artikel.

Bei Zins-Gewinnen: Dem Finanzamt kein Geld schenken

Es gibt wieder Zinsen für Geldanlagen. Das ist die gute Nachricht für Sparer. Der Nachteil: Der Staat will über die Steuern daran mitverdienen. Was Anleger dagegen tun können. Hier geht’s zum Artikel.

Wie sich Politiker beim Atomausstieg verbiegen – Meinung

Vor 21 Jahren hat sich Deutschland auf den Weg zum kernkraftfreien Land gemacht. In dieser Zeit folgte ein Schwenk dem anderen, meint unser Autor Wolfgang Blatz. Hier geht’s zum Artikel.

Große Aufregung um blutenden Storchenpapa

Woher kommt das Blut im Storchenfederkleid? Darüber rätseln all jene, die das Geschehen im Storchennest auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim über die Webcam live verfolgen. Als die ersten Fotos auf Facebook die Runde machten, wurde die Aufregung noch größer. Hier geht’s zum Artikel.