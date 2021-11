Die bis vergangenen Freitag gültige Teststrategie des Landes für die Schulen hat offenbar viele Eltern alarmiert. „Was soll man zu dem Hin und Her in Rheinland-Pfalz sagen? Bei niedrigen Inzidenzen wurde vor den Herbstferien beschlossen, dass nach einer zweiwöchigen Übergangszeit in den Schulen nur noch einmal die Woche getestet wird. Dann sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Die Eltern haben Angst“, sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler der RHEINPFALZ am SONNTAG. Er kritisiert, dass das Land in den vergangenen zwei Wochen an seinem Testkonzept festgehalten hat.

Das SPD-geführte Bildungsministerium in Mainz erklärte auf Anfrage, die Entscheidung, ab 8. November nur noch einmal pro Woche anlasslos zu testen, sei Anfang Oktober auch nach Rücksprache mit Experten gefallen. Keineswegs habe das Land sparen wollen. Bisher seien 80 Millionen Euro in die Teststrategie für Schulen investiert worden.

