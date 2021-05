Im „Brauhaus an der Gartenschau“ ist unmittelbar neben dem Eingang zum Gelände seit Dienstag ein Zentrum für Schnelltests eingerichtet und in Betrieb genommen. Getestet wird ab sofort montags bis sonntags zwischen 9 und 19 Uhr.

Nach Maskenpflicht und Voranmeldung erfüllt die Gartenschau damit die dritte Voraussetzung, damit die Gäste – einen negativen Test vorausgesetzt – die Einrichtung weiterhin nutzen können. „Die Regeln waren zu hart“, sagt der Assistent der Geschäftsleitung, Marco Lehmann, angesichts stark gesunkener Besucherzahlen.

Tische und Stühle im Restaurant sind für die Registrierung und den Einbahnstraßenverkehr zur Seite geschoben, der Test selbst findet abgeschirmt von der Öffentlichkeit im ursprünglichen Eingangsbereich statt. Den Test übernehmen Mitarbeiter der „Emergency and Medical Training-Academy EMT“ in Siegelbach.

Bei Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments können sich – abgesehen von Amerikanern – alle Bürger mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Die Kosten übernimmt Lehmann zufolge die Kassenärztliche Vereinigung. Amerikaner erhalten nach der Testung eine Rechnung per E-Mail.

Die Zertifikate sind 24 Stunden gültig. Über ein positives Testergebnis gibt es umgehend Rückmeldung durch die Mitarbeiter. Diese klären über weitere Verhaltensregeln auf und melden den Vorfall an das zuständige Gesundheitsamt. Verwendet werden ausschließlich Tests, welche zertifiziert und vom Bundesamt für Arzneimittelüberwachung gelistet sind. Die Abstriche finden ausschließlich im vorderen Nasenbereich statt. Leute können auch mit ihrem eigenen Test kommen, erhalten dafür aber kein Zertifikat.

