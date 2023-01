Der Strand muss warten, es steht der erste Test im Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern an. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trifft am Donnerstag, 15 Uhr, türkischer Zeit, 13 Uhr in Deutschland, auf den ungarischen Erstligisten Mezökövesd-Zsory SE. Lauterns Trainer Dirk Schuster zieht sein Programm durch und setzte am Morgen um 10 Uhr noch eine Einheit an.

