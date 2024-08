Die Eulen Ludwigshafen verloren am Dienstagabend das Benefizspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in der mit 650 Zuschauern ausverkauften Günter-Braun-Halle mit 21:31 (11:13). Beide Teams sind rund zwei Wochen in der Vorbereitung auf die neue Handball-Spielzeit. Die Eulen hielten eine Halbzeit gut mit, dann mussten sie die Löwen davon ziehen lassen. Mittelmann Marc-Robin Eisel drehte am Ende noch mal auf.

Der Handball-Bundesligist trat ohne seine Olympia-Fahrer an und hatte in Kreisläufer Steven Plucnar einen Aktivposten. Eine starke Leistung zeigte der junge Torhüter Dave Hörnig, der David Späth und Mikael Appelgren glänzend vertrat. Auch Magnus Grupe macht seine Sache gut.

Ministerpräsident vor Ort

Der Erlös der Testpartie geht an die Polizeistiftungen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer machte bei den Eulen seinen Antrittsbesuch in Ludwigshafen, zeigte sich von der Geschwindigkeit, die beide Mannschaften an den Tag legten, besonders beeindruckt. Er freute sich wie Vertreter der Polizeistiftungen über die große Wertschätzung, die der Polizei durch dieses Benefizspiel zuteil wurde.