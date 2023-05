Der Lieferdienst Lieferando erweitert sein Angebot: Zumindest Kunden in Berlin können neben Pizza & Co auch Elektronik bestellen. Dazu kooperiert der Lieferdienst mit Media Markt. Wie unter anderem das „Handelsblatt“ berichtet, könnten sich Kunden in der Berliner Innenstadt innerhalb von 35 Minuten Kleingeräte und Zubehör wie Ladekabel liefern lassen. Geplant sei, den Service bei entsprechender Nachfrage auf andere Städte zu erweitern.