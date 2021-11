In Rheinland-Pfalz gilt ab Montag eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Das haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag mitgeteilt. Damit wolle man für zusätzliche Sicherheit in den Einrichtungen sorgen.

Dreyer appellierte in diesem Zusammenhang auch an das Fachpersonal in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen, den eigenen Impfstatus zu überprüfen. „Auch, wenn es keine allgemeine Impfpflicht gibt, so stehen wir alle in der Pflicht, Verantwortung für unsere Nächsten zu übernehmen. Meine klare Bitte: Lassen Sie sich bitte impfen“, betonte Dreyer. Zum Liveblog: Das sind die neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz