Das vom Krankenhaus betriebene Corona-Testzentrum auf dem Messegelände bietet ab Montag Corona-Schnelltests an − allerdings nicht für jedermann, sondern nur für bestimmte Personengruppen. Im Corona-Testzentrum können erzieherische und sozialpädagogische Fachkräfte und sonstiges Personal in Schulen, Kindertagesstätten und (teil)stationären Hilfen zur Erziehung sowie Kindertagespflegepersonen ab Montag bis 31. März einen PoC-Antigen-Test machen, also einen Corona-Schnelltest. Das teilt das Krankenhaus mit. Wer in Frage kommt, kann sich direkt mit dem Corona-Testzentrum in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren: Telefon 0176/64952825. Das Zentrum befindet sich in der Zeppelinstraße 11 und ist von Montag bis Freitag von 7 bis 10 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen will, muss den vom Arbeitgeber ausgestellten Berechtigungsschein mitbringen. Ein Ergebnis soll binnen 15 bis 30 Minuten vorliegen. Die Tests sind für die Getesteten kostenlos. Das Land erstattet den Zentren 39 Euro pro Test; diese müssen sich wiederum selbst um Schutzausrüstung, PoC-Schnelltests und Verbrauchsmaterial kümmern.