Einer Mitte Oktober als mutmaßliche Terrorpatin verhafteten Ex-Religionslehrerin und früheren Pfarrerin steht doch kein kirchliches Verfahren zur Aberkennung der Rechte einer Ruhestandsgeistlichen ins Haus. Denn: Sie hat die Erlaubnis zu Predigt und Feier der Sakramente bereits verloren, als sie vor etwa 30 Jahren in den Staatsdienst wechselte. Das hat sich einem Sprecher zufolge nun herausgestellt, als die für sie zuständige Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nach ihrer Festnahme den kirchenrechtlichen Status der mittlerweile 75-Jährigen prüfte. Die Theologin mit Doktortitel gilt als führendes Mitglied einer Bande aus Gegnern der Corona-Regeln, die den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen und die Regierung stürzen wollten. Zu den Verdächtigen gehört auch ein Mann aus Neustadt. Die 75-Jährige unterrichtete jahrzehntelang an einem Mainzer Gymnasium evangelische Religion und bildete Nachwuchs-Lehrer aus, außerdem lehrte sie zeitweise an der Mainzer Uni.