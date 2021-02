Eine Razzia bei mutmaßlichen Kleinspendern der Islamistenmiliz IS Ende Januar in der Pfalz war nicht der erste derartige Vorstoß rheinland-pfälzischer Ermittler. Angaben des Landeskriminalamts (LKA) in Mainz zufolge hat es schon mehrere Ermittlungsverfahren wegen Terrorfinanzierung gegeben, seit 2015 mit einer Gesetzesänderung die gegenwärtige Rechtsgrundlage geschaffen wurde.

Fünf Pfälzer Fälle

Landesweit waren es demnach zwölf, fünf entfielen auf die Pfalz. Zum Teil geht es in solchen Fällen um Überweisungen an vermeintliche Hilfsorganisationen, die mit Terroristen paktieren. Die Ermittler sagen: Da muss den Spendern nachgewiesen werden, dass ihnen das auch bewusst war. Eindeutiger ist die Lage, wenn Menschen Geld direkt an Spendensammler etwa des IS geschickt haben. Kontakt zu solchen Leuten lässt sich zum Beispiel über Messenger-Dienste aufbauen, der eigentliche Finanztransfer wird dann über kommerzielle Dienstleister oder über Boten abgewickelt.