Landen die Roten Teufel doch noch einen Transfercoup? Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern verpflichtet womöglich Angreifer Terrence Boyd (30) vom Ligakonkurrenten Hallescher FC. Im Gegenzug und sozusagen als Teil der Ablöse soll Stürmer Elias Huth (24), der beim FCK zuletzt so gut wie keine Rolle mehr spielte, nach RHEINPFALZ-Informationen nach Halle wechseln. Nach Informationen der „Mitteldeutschen Zeitung“ wäre das Geschäft, das allerdings noch nicht in trockenen Tüchern ist, dem FCK alles in allem 300.000 Euro wert.

Einer der auffälligsten Spieler der Liga

Boyds Vertrag beim HFC, wo er bis zuletzt Kapitän war, wäre noch bis 30. Juni gelaufen – ebenso lange wie der Huths beim FCK. Allerdings betonte Huth zuletzt, im Winter nicht wechseln zu wollen.

Boyd, ein in Bremen geborene US-Amerikaner, wurde schon häufiger mit dem FCK in Verbindung gebracht. Er ist einer der auffälligsten Spieler der Dritten Liga. In der laufenden Saison hat er in 17 Ligaspielen für Halle sieben Tore erzielt. Für die USA hat er 14 Länderspiele absolviert.