Das Terminvergabesystem für die Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz soll am 4. Januar an den Start gehen. Eine Woche später sollen am 11. Januar die Impfzentren öffnen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Seit Sonntag werden die ersten Menschen in Rheinland-Pfalz – Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen sowie Pflegekräfte – gegen das Coronavirus geimpft. Bislang seien keine Zwischenfälle bekannt geworden, berichtete das Ministerium. Nähere Einzelheiten über den aktuellen Stand der Impfungen und die nächsten Schritte will Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an diesem Mittwoch bekannt geben.