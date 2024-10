Die Deutschland-Tour 2025 startet am 20. August in Essen. Diesen Termin hat nun auch der Weltradsportverband UCI bestätigt, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Demnach endet die Tour nach einem Prolog und vier Etappen am 24. August. Die weiteren Start- und Zielorte sind hingegen noch nicht bekannt. Details gibt es lediglich zum Auftakt. Der Prolog führt laut Veranstalter über das Gelände des ehemaligen Steinkohlebergwergs Zeche Zollverein in Essen. Die letzte Etappe 2024 führte das Fahrerfeld durch die Pfalz.