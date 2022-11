Am 10. November 2009 nahm sich der deutsche Fußball-Nationaltorwart Robert Enke das Leben. Er litt seit Jahren an schweren Depressionen. Sein Tod rückte die Krankheit ins Licht der Öffentlichkeit und brach damit ein Tabu. Großen Anteil daran hat vor allem seine Witwe, Teresa Enke. Sie kämpft mit der Robert-Enke-Stiftung darum, dass Menschen mit psychsichen Krankheiten schneller und besser geholfen wird. Durch Corona, Krieg, Energie- und Klimakrise verschärfen sich die Probleme, sagt sie. „Unsere Gesellschaft ist nicht mehr so stabil. Wir müssen dringend mehr tun, immer mehr Menschen erkranken, auch viele Jugendliche wenden sich an uns“, so die 46-Jährige im Interview. Im Gespräch erzählt sie auch, wie sie den Todestag des Torwarts begeht, wie sie sich selbst hilft, nicht in mentale Löcher zu fallen und worüber Robert bei ihrer Arbeit für die Stiftung gelacht hätte. Weiterlesen