Helmut Lüthy ist tot. Der große Tennistrainer starb am Montag, drei Tage nach seinem 83. Geburtstag, nach langer schwerer Krankheit. Helmut Lüthy mache den Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim zusammen mit dem damaligen Präsidenten Leonhard Hanbuch zu dem, was er heute ist. Er wurde mit dem Team 1993 und 1996 deutscher Meister. Zudem führte der Coach Spieler wie Patrik Kühnen, Alexander Popp, Marcello Craca, Denis Gremelmayr und Simon Stadler in die Top 100 der Weltrangliste. Im Jahr 2019 erhielt Lüthy den DTB-Award für seine großen Verdienste als Trainer.