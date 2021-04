„Die Bundesliga findet zu 99 Prozent statt“. Das sagte gestern auf Anfrage Gerald Marzenell, der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim. Es soll zumindest eine geringe Anzahl an Zuschauern dabei sein. Hygienekonzepte werden erarbeitet. Der Meister startet am 4. Juli mit der Partie bei Rosenheimer Unterstützungskasse in die Saison, das erste Heimspiel ist am 9. Juli gegen Tennis Ewige Liebe BW Neuss. In der Zweiten Liga beginnt der BASF TC Ludwigshafen mit dem Spiel am 16. Juli gegen den TC Augsburg Siebentisch. Am 18. Juli ist die Begegnung gegen den TC BW Oberweier angesetzt. Im vergangenen Jahr pausierten die beiden Top-Ligen wegen der Pandemie.