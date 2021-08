Kirill Anton, Nummer 169 der deutschen Rangliste, führt das Feld der zehnten Speyer Open von WR Speyer von Freitag (16.30 Uhr) bis Sonntag im Schützengarten an. Das steht nach Meldeschluss am Dienstagabend fest. Hinter dem Mann von BW Schwetzingen folgt der Einheimische Leon Harder an sieben des Tableaus.

Daniel und Lukas Steigleiter, Levy Müller, Dominik Knutson, Nick Gerstner, Maxim Sedelnikov sowie Maximilian Sanladerer vertreten des Weiteren die Speyerer Farben. Der Römerberger Björn Henkel (TC Kirrweiler) schlägt ebenfalls im 32er-Feld auf.

Auch bei den Damen geht es ab Samstag (10 Uhr) um 1000 Euro Preisgeld. Favoritin Sofia Markova (HTC Nürnberg) belegt Rang 120 in Deutschland. Für WR treten Alicia Mall, Gabriela Knutzon und Charlotta Welling ab dem Achtelfinale an.