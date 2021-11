Den auch von der rheinland-pfälzischen Polizei verwendeten Tempo-Messpistolen droht an der Saar das Aus. Denn in der juristischen Auseinandersetzung mit einem mutmaßlichen Raser hat jetzt sogar die Saarbrücker die Generalstaatsanwaltschaft grundsätzliche Zweifel an der Beweiskraft der solcher Geräten angemeldet. Das hat Alexander Gratz, der Anwalt des Betroffenen, mitgeteilt. Die Strafverfolger berufen sich demnach auf die Maßstäbe ihrer Landes-Verfassungsrichter. Die haben 2019 zugunsten der Rechte eines mutmaßlichen Zu-schnell-Fahrers entschieden und so dafür gesorgt, dass ein bestimmter Blitzer im Saarland nicht mehr verwendet werden kann. Nun zeichnet sich ab, dass dort auch die Laserpistolen eingemottet werden müssen. Was genau jetzt passiert, ließ das Landes-Innenministerium am Freitag aber offen.

