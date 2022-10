Der goldene Oktober hat seinem Namen am Montag bundesweit alle Ehre gemacht, mancherorts wurde er gar zum richtigen Sommertag. Als solchen bezeichnen Meteorologen Tage, an denen die Temperatur die 25-Grad-Marke knackt. Dies war in Neustadt der Fall: Dank einer Sonnenscheindauer von 8,7 Stunden wurden um 16 Uhr dort 25,5 Grad gemessen. Klimatologisch sei dieser Wert für die zweite Oktoberhälfte „außergewöhnlich“, sagte Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer, der beim Blick ins Archiv selten ähnlich hohe Werte finden konnte. So sei es am 12. Oktober 2018 mit 27,3 Grad in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) noch wärmer gewesen, ebenso am 3. Oktober 2011 mit 26,7 Grad in Maikammer. Während die Haardt am Montag einen Sonne satt erlebte, kletterten die Temperaturen in Kaiserslautern nur auf 23,5 Grad, in Bad Bergzabern auf 23,8 Grad und auf der Kalmit (672 Meter) immerhin auf 19,2 Grad. Das spätsommerliche Wetter hält laut Müller nicht an. Nach einem bewölkten Dienstag und einem freundlichen Mittwoch mache sich spätestens am Donnerstag ein Tief bemerkbar. Es werde kühler und regnerischer.