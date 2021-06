Ein Schaden an einem Glasfaserkabel zwischen Mannheim und Worms hat am Montagnachmittag dafür gesorgt, dass Kunden der Telekom in Frankenthal für eine gute Stunde ohne Internetverbindung und Mobilfunknetz auskommen mussten. Das hat ein Sprecher des Unternehmens am Dienstagmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Das Kabel sei wohl bei Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden und habe ausgetauscht werden müssen. Betroffen war davon im Zeitraum zwischen 15.20 und 16.30 Uhr auch der Knotenpunkt, der Frankenthal versorgt, so der Telekom-Vertreter. Folgen hatte das nach Schätzung des Sprechers für 10.000 bis 20.000 Kundenanschlüsse.