Diese Masche ist auch für die zuständigen Ermittler neu: Ein Telefontrickbetrüger hat am Montagabend eine Frau in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) angerufen und sich als Mitarbeiter des „Bundesverbandes der Automobile“ vorgestellt. Er wollte der 51-Jährigen weismachen, dass die Abgaswerte ihres Mercedes nicht in Ordnung seien. Sie müsse deshalb ein Bußgeld bezahlen. Und um künftige Probleme zu vermeiden, solle sie bei ihm eine Schweizer Umweltplakette kaufen. Die Frau durchschaute den Schwindel, legte auf und informierte die Polizei.