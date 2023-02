Unbekannte Täter haben eine Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter zwischen dem 17. und dem 23. Februar gegenüber der Seniorin am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschten ihr vor, dass sie bei der Festnahme und Durchsuchung eines angeblichen „Verbrechers“ die Kontodaten der Frau aufgefunden hätten, weswegen das Geld der Dame auf ihrem eigenen Konto jetzt nicht mehr sicher sei. Die Betrüger überzeugten die Dame, ihr Geld auf ein angeblich „sicheres Konto der Polizei“ zu überweisen. „Die 79-Jährige ließ sich unglücklicherweise täuschen und überwies etwas mehr als 17.000 Euro auf ein Konto der unbekannten Täter“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Tipps der Polizei

Die Beamten raten allgemein: „Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“