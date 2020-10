Telefonbetrüger haben versucht, eine 76-jährige Dudenhofenerin um einige Tausend Euro zu erleichtern. Zunächst rief am Dienstag um kurz nach 15 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter bei der Frau an. Er berichtete, dass ihr Sohn, der vom Anrufer namentlich benannt wurde, einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Deshalb sei er festgenommen worden und könne nur gegen Kaution wieder freigelassen werden. Wegen des weiteren Ablaufs werde sich ein Pflichtverteidiger bei ihr melden, kündigte der falsche Polizist der 76-Jährigen an. Der vermeintliche Pflichtverteidiger rief kurz darauf tatsächlich bei der Frau an. Da diesem die von der Frau aufzubringende Geldsumme in Höhe von 5000 Euro zu gering war, forderte er den doppelten Betrag. Als er sich mit der Dudenhofenerin nicht darüber einigen konnte, beendete der falsche Anwalt das Gespräch abrupt. Zu einem finanziellen Schaden ist es nicht gekommen.

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich niemals am Telefon unter Druck setzen zu lassen, nicht auf Geldforderungen einzugehen und keine Bankdaten weiterzugeben. Außerdem sollten Betroffene bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der offiziellen Behördennummer anrufen, um sicherzugehen, dass sie auch tatsächlich mit der Polizei gesprochen haben.