Mehrere Anwohner waren tagelang ohne funktionierenden Telefonanschluss. Betroffen war ausgerechnet die unmittelbare Nachbarschaft des ehemaligen Ortsvorstehers Martin Klußmeier – darunter auch sein Vater. Die Klußmeiers und weitere Anwohner wehren sich seit Jahren lautstark gegen illegale Erdarbeiten in ihrem Dorf und der Umgebung. Sie wurden in der Vergangenheit dafür immer wieder angefeindet und sogar bedroht. Klußmeier trat nach mehreren Übergriffen und einer Morddrohung gegen ihn im Februar 2023 von seinem Amt als Ortsvorsteher zurück. Im Dezember 2023 brannten zudem mehrere Autos in Otterberg – ausgerechnet Kritikern der Erdarbeiten.

Die Polizei nahm wegen der gekappten Anschlüsse eine Strafanzeige auf. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, seien vier Anschlüsse für mehrere Tage ausgefallen. Ferner sei ein Sachschaden von zirka 400 Euro entstanden. Die Ermittlungen der Polizei in Kaiserslautern hätten zur Ermittlung eines Tatverdächtigen geführt. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern jetzt Anklage wegen der Störung von Telekommunikationsanlagen erhoben. Das Strafgesetzbuch sieht für diese Delikte eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Der Angeklagte habe sich zum Vorwurf nicht geäußert, sondern von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, so die Staatsanwaltschaft weiter. Das Amtsgericht Kaiserslautern muss nun über die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden.

Auch wegen der illegalen Erdarbeiten ist die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern inzwischen aktiv geworden. Sie hat einen Otterberger Geschäftsmann wegen des Betreibens einer illegalen Deponie auf dem Weinbrunnerhof angeklagt. Sie wirft ihm vor, im Sommer 2023 über 30 Lkw-Ladungen Erdaushub aus Baustellen dort ungenehmigt entsorgt haben. Die RHEINPFALZ hatte in den vergangenen Monaten intensiv zu dieser Entsorgungspraxis recherchiert.